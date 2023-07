Free Mobile très bien inspiré, le retour au piratage ne séduit pas tout le monde… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

La concurrence a du bon et les abonnés Free Mobile en profitent

Surprise ! À l’heure des départs ou retours de vacances, Free Mobile annonce augmenter l’enveloppe de roaming à l’étranger de son forfait à 19.99€/mois. Cette dernière passe de 25 Go à 35 Go mensuels en 4G ou en 5G selon le réseau disponible. Ce changement est immédiat et concerne tous les utilisateurs de son forfait, tant nouveaux qu’anciens, sans aucune manipulation à réaliser. À cela s’ajoute également 6 nouvelles destinations incluses. Le timing de cet enrichissement a fait réagir plusieurs internautes, alors que Bouygues Telecom lançait son offre dédiée aux voyageurs il y a quelques jours. La concurrence, lorsqu’elle inspire les autres, a du bon ! Merci Bouygues Telecom ?

Le téléchargement illégal ne remplacera pas Netflix

Alors que certains pensaient que la mise en place de la fin du partage de compte allait plomber Netflix, finalement, il n’en est rien. En effet, la mise en place de la fin du partage de compte apporte du positif à Netflix. La plateforme de streaming américaine ainsi dévoilé les résultats du second trimestre 2023 qui sont dans le vert, avec 238 millions d’abonnés dans le monde, soit 5.98 millions de nouveaux clients sur les trois derniers mois. Si certains se retournent vers le piratage face aux décisions de Netflix, ils ne sont, semble-t-il, pas une majorité.

L’innovation subit bien des contraintes

5 ans après la Freebox Delta (10G-EPON) et plus d’un an après la SFR Box 8X (XGS-PON); Bouygues Telecom emboîte le pas et propose lui aussi pour la première fois une offre fibre 8 Gb/s basée sur la même technologie que la filiale d’Altice. Pour l’heure, l’opérateur propose cette évolution uniquement aux Parisiens via son offre premium BBox Ultym grâce à la souscription d’une option baptisée “Débit+” à 5 €/mois, de quoi faire grimper l’abonnement à 37€99/mois pendant 12 mois puis 55€99/mois, soit au prix de la box la plus onéreuse du marché, la Livebox Max d’Orange. De quoi rappeler à certains que lors du lancement de ce type de performance avec la Freebox Delta, certains disaient qu’elles étaient inutiles… Il semble que l’avis ait bien changé depuis.

Le contrôle parental obligatoire, efficace ?

Tous les appareils ayant accès à internet devront installer par défaut le contrôle parental dès juillet 2024. Cela concerne donc l’ensemble des smartphones, ordinateurs, télévisions, tablettes, consoles de jeux, montres et enceintes connectées vendus en France. Cette mesure est désormais inscrite dans la loi suite à un décret publié jeudi dernier au Journal officiel. Une mesure qui part de bonnes intentions qui fait tout de même s’interroger nos lecteurs, tant sur sa mise en place que sur l’efficacité.

La connexion satellite, à qui le tour ?

En plus de la fibre, la 5G ou la 4G fixe, l’opérateur historique prévoit depuis plusieurs années de lancer son offre satellitaire sous sa marque en France Métropolitaine. Celle-ci doit permettre aux clients particuliers et professionnels les plus isolés de bénéficier du THD “pour le prix d’une offre fibre optique”. Le lancement est proche, selon Christel Heydeman, directrice générale d’Orange et si certains s’interrogent sur le potentiel prix de l’offre, le fait de proposer une alternative à la fibre à d’autres foyers reste saluée. Maintenant, qui d’autre pourrait s’y risquer ?

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox