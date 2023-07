Netflix gagne des abonnés grâce à la fin du partage de compte

L’instauration de la fin du partage de compte en mai en France s’est avérée être une stratégie gagnante pour Netflix.

Alors que certains pensaient que la mise en place de la fin du partage de compte allait plomber Netflix, finalement, il n’en est rien. En effet la mise en place de la fin du partage de compte apporte du positif à Netflix. La plateforme de streaming américaine ainsi dévoilé les résultats du second trimestre 2023 qui sont dans le vert.

Netflix annonce disposer d’un parc de plus de 238 millions d’abonnés dans le monde, un gain de 5,89 millions d’abonnés au cours des trois derniers mois. Dans le bilan, Netflix se targue de tout le positif que lui a apporté la fin du partage de compte : « Les recettes dans chaque région sont maintenant plus élevées qu’avant le changement, avec déjà plus de souscriptions que d’annulations. » Netflix s’attend à une croissance de 7,5 % au troisième trimestre. Malgré un revenu moyen par abonné en baisse de 3 %, Netflix annonce des ventes s’élevant à 8,2 milliards de dollars pour ce second trimestre 2023, avec un résultat d’exploitation de 1,8 milliard, soit une hausse de 2,7 %.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox