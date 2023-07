Axian Telecom prend le contrôle de Free au Sénégal

Xavier Niel laisse place au Groupe Axian au Sénégal.

Axian Telecom, un opérateur malgache de télécommunications axé sur l’Afrique, a signé un accord pour augmenter sa participation dans la coentreprise Free Sénégal à hauteur de 80%. La société se dit prête à consolider financièrement l’unité dans son organisation plus large si elle obtient l’approbation du régulateur des télécoms sénégalais. Free Sénégal, anciennement Tigo, a été racheté par Axian Telecom et ses partenaires du consortium Saga Africa Holdings à Millicom en 2018. Les autres membres du consortium étaient Xavier Niel, le fondateur du groupe Iliad, via sa holding NJJ Capital et Teyliom Group.

Axian Telecom détenait auparavant 40% de Free Sénégal. L’augmentation de sa participation lui ouvrira la voie pour contrôler l’opération et la consolider financièrement. La société n’a pas fourni les conditions financières de l’accord proposé. Le président d’Axian Telecom, Hassanein Hiridjee, a remercié ses partenaires “pour leur rôle important dans le développement de Free au Sénégal depuis 2018 et pour leur soutien à cette opération“. Il a déclaré que l’investissement supplémentaire “reflète notre confiance continue dans l’économie florissante du Sénégal et accroît notre empreinte sur les marchés ouest-africains“.

Aux côtés du Sénégal, Axian Telecom a des intérêts dans plusieurs autres marchés dont La Réunion et Mayotte où Iliad possède 50% de TRM au coté du groupe Axian, les Comores aux coté de NJJ Capital, mais également la Tanzanie, l’Ouganda, Madagascar et la République démocratique du Congo. La société revendique être le septième groupe d’opérateurs mobiles en Afrique avec 36 millions de clients.

L’augmentation de la participation d’Axian Telecom dans Free Sénégal est un signe de confiance de l’entreprise dans le marché sénégalais. Le Sénégal est l’une des économies les plus dynamiques d’Afrique et le marché des télécommunications est en pleine croissance avec l’accessibilité à la 5G ou encore à la fibre optique dans le pays. L’investissement d’Axian Telecom devrait aider Free Sénégal à renforcer sa position sur le marché et à offrir de meilleurs services à ses clients.

Avec cette nouvelle, Xavier Niel deviendra certainement l’un des actionnaires minoritaire de Free au Sénégal.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox