Twitter c’est fini, Elon Musk présente “X”

Elon Musk a décidé de renommer le très célèbre réseau social Twitter par le simple symbole “X”.

Elon Musk tient les rênes de Twitter depuis fin octobre et ce dernier n’a eu de cesse de faire parler de lui et des décisions prises pour le réseau social. La dernière en date est le changement de nom ainsi que de logo.

Depuis sa création en 2006, Twitter arborait comme logo un oiseau bleu qui a été remplacé par un X en fin de matinée en France. Elon Musk est fasciné par la lettre X. En effet, en 1999, Elon Musk achète le nom de domaine X.com pour sa banque en ligne qui deviendra par la suite PayPal. Désormais, ce nom de domaine redirige vers twitter.com. Elon Musk a pour ambition de créer une super application inspirée de WeChat en Chine. Comme cette dernière, il souhaite que X soit une plateforme qui combine toutes les fonctionnalités nécessaires à la vie quotidienne des internautes.

Le changement d’identité devrait donc s’accompagner de nouvelles fonctionnalités, comme l’a indiqué la PDG Linda Yaccarino. “C’est une chose exceptionnellement rare – dans la vie ou dans les affaires – que vous ayez une seconde chance de faire une autre grande impression. Twitter a fait une énorme impression et a changé notre façon de communiquer. Maintenant, X ira plus loin, transformant la place mondiale”, peut-on lire dans un de ses post.

It’s an exceptionally rare thing – in life or in business – that you get a second chance to make another big impression. Twitter made one massive impression and changed the way we communicate. Now, X will go further, transforming the global town square.

— Linda Yaccarino (@lindayacc) July 23, 2023