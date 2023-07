C’est officiel, Spotify augmente ses prix, jusqu’à 2 euros de hausse pour certaines formules

Spotify augmente le prix de ses abonnements, certaines formules coûteront jusqu’à deux euros plus chers.

Une rumeur circulait concernant l’augmentation du prix des offres Spotify. Une rumeur qui se transforme en réalité puisque Spotify indique désormais sur son site de nouveaux tarifs. Spotify justifie son augmentation de prix sur son site : “Alors que nous continuons à développer notre plateforme, nous mettons à jour nos prix, afin de pouvoir continuer à innover dans des conditions de marché changeantes. Grâce à ces mises à jour, nous apporterons toujours de la valeur aux fans.”

L’abonnement Personnel augmente de 1 euro et passe de 9,99 € à 10,99 €. L’offre Duo, incluant deux comptes Premium pour utilisateurs résidant sous le même toit, est facturée 2 euros plus chers et passe donc à 14,99 € à la place de 12,99 €. La formule Famille, comprenant 6 comptes Premium, augmente également de 2 euros pour passer de 15,99 € à 17,99 €. Pour finir, l’abonnement Étudiant prend 1 € supplémentaire et passe de 4.99 € à 5,99 €.

Les abonnés actuels à Spotify seront informés par email de l’augmentation de prix. Ces derniers auront un mois avant que l’augmentation se fasse à la date anniversaire de leur abonnement. Étant sans engagement, il est bien sûr possible d’annuler votre abonnement à tout moment. Cette augmentation de prix concerne l’ensemble de l’Union européenne, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada. La Suisse est épargnée par cette augmentation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox