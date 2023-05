Rapporter des pratiques douteuses : SignalConso a désormais son application mobile

La plateforme peut désormais être utilisée facilement sur mobile.

Lancée en 2020, la plateforme SignalConso lancée par l’État permet de signaler des problèmes liés à la consommation face à des entreprises, par exemple des augmentations automatiques de la part d’un opérateur de téléphonie ou du démarchage abusif… Si elle était auparavant uniquement accessible sur le site web, la ministre déléguée chargée des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, Olivia Grégoire, a annoncé, lundi 22 mai, le lancement de l’application gratuite SignalConso.

L’application, qui offre les mêmes fonctionnalités que le site internet signal.conso.gouv.fr, est disponible gratuitement sur l’App Store et le Play Store. Elle permet aux consommateurs de saisir plus rapidement un professionnel d’un problème (livraison, promesse trompeuse, contrat…) et de se renseigner sur ses droits, en quelques clics.