Hausse des prix : SFR a perdu plus de 100 000 abonnés en seulement 3 mois

Augmenter les prix des offres en plein contexte inflationniste impactent les performances commerciales d’Orange, Bouygues Telecom et SFR. La filiale d’Altice annonce avoir perdu 112 000 clients lors du 1er trimestre 2023.

Après avoir nettoyé sa base d’abonnés fixe et mobile lors du 4e trimestre 2022 occasionnant la perte de 335 000 clients, SFR se voit désormais impacter par sa décision d’augmenter le prix de ses abonnements initié en début d’année comme Orange et Bouygues Telecom, sous couvert de l’inflation.

Le 24 mai, l’opérateur au carré rouge a ainsi dévoilé ses résultats commerciaux et financiers pour le 1er trimestre 2023. Sur le mobile, SFR accuse une perte de 100 000 abonnés pour une base totale de 20,6 millions de forfaits. Dans le même temps, Free Mobile, qui a bloqué ses prix jusqu’en 2027, a séduit 172 000 nouveau utilisateurs, contre 27 000 pour Bouygues Telecom et 3000 pour Orange.

Sur le fixe, l’hémorragie est moins significative avec la fuite de 12 000 clients, son parc compte à présent 6,5 millions d’abonnements. Pour autant, SFR n’est pas le plus impacté sur ce segment puisque l’opérateur historique a accusé la perte de 21 000 abonnés. La filiale d’Altice limite quelque peu la casse grâce aux recrutements de 138 000 nouveaux abonnés THD (Fibre, FTTB et 4G box), il reste en bas du classement sur le gain d’abonnés FTTH, et ce depuis de nombreux trimestres.

Côté finances, SFR annonce malgré sa mauvaise dynamique commerciale, un chiffre d’affaire en hausse 0,4 % d’une année sur l’autre à 2,6 milliards d’euros. En revanche son EBITDA a baissé de -4,9 % en un an à 575 millions d’euros. “Le total des dépenses d’investissement à payer s’élevait à 589 millions d’euros au premier trimestre 2023, ce qui a généré un flux de trésorerie disponible total d’exploitation de 268 millions d’euros”, précise-t-il.

