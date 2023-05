Hausse des prix : Bouygues Telecom limite la casse sur la conquête de nouveaux abonnés fixe et mobile

Les recrutements fixe et mobile de Bouygues Telecom restent positifs au 1er trimestre 2023 malgré une baisse de régime liée à la hausse des prix.

Après Orange, c’est au tour de Bouygues Telecom de lever le voile ce 16 mai sur ses résultats commerciaux et financiers lors du 1er trimestre 2023. C’est donc l’occasion de constater ou non si l’opérateur se voit impacté par la hausse de ses tarifs début 2023 sous couvert d’inflation, tout comme Orange et SFR.

Durant les trois premiers mois de l’année, Bouygues Telecom limite les dégâts sur le mobile avec 27 000 nouveaux clients à l’un de ses forfaits, ses recrutements ont malgré tout été divisés par trois par rapport au 4e trimestre 2022. Lot de consolation, l’impact est plus limité que du côté d’Orange, lequel a engrangé seulement 3000 nouveaux abonnés sur la période à cause des résiliations.

Sur la fibre, l’opérateur compte à présent 3,1 millions d’abonnés grâce au gain de 148 000 nouveaux clients sur le trimestre, loin des 287 000 ventes d’Orange. Néanmoins, Bouygues Telecom fait la différence sur le fixe (ADSL et fibre) avec 46 000 nouveaux abonnés lors du trimestre contre une perte de 21 000 abonnements du côté de l’opérateur historique. Pas moins de 67% de ses box en circulation sont connectées à la fibre.

Financièrement, les voyants sont au vert. Au total, le chiffre d’affaires de l’opérateur progresse de 8% par rapport à fin mars 2022, à 1, 937 milliards d’euros. Par ailleurs, “le chiffre d’affaires facturé aux clients ressort à 1,4 milliard d’euros, en hausse de 6% par rapport au premier trimestre 2022. Il continue de bénéficier de la solidité des bases de clients Mobile et Fixe et de l’augmentation des ABPU Mobile (+ 0,2 € à 19,7 € par client/mois) et l’ABPU Fixe (+ 1,7 € à 30,3 € par client/mois). L’EBITDA après Loyer progresse de 45 millions d’euros sur un an, “soutenu par la croissance de l’activité et la bonne maîtrise des coûts”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox