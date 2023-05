Lidl se lance dans le e-commerce en France

Fondé en 1930 en Allemagne, Lidl s’est fortement développé en Europe et même aux Etats-Unis depuis 2017. L’entreprise a annoncé ce 23 mai se lancer sur le terrain du e-commerce en France.

En effet, si la marque est déjà présente en ligne en Espagne, Belgique, Allemagne et aux Pays-Bas voila qu’elle annonce le lancement de son site de commerce en ligne en France.

Le lancement est prévu pour le 1er juin prochain et Lidl a pour ambition d’être en complémentarité avec ses magasins présents dans l’Hexagone. Lors du lancement, la plateforme proposera 2 000 articles non alimentaires. Le délai de livraison sera de 2 à 4 jours et les produits partiront des Pays-Bas. D’ici la fin de l’année, la plateforme devrait proposer 5 000 articles à l’achat. Ces derniers seront proposés “sous forme d’offres ponctuelles ou permanentes”. Les produits proposés seront classés dans une dizaine de catégories comme bricolage ou multimédia en passant par la mode.

“Nous souhaitons aujourd’hui aller encore plus loin pour offrir l’expérience Lidl au plus grand nombre. Quoi de mieux que le web pour toucher ceux qui ne nous connaissent pas encore ou qui n’ont pas un supermarché Lidl à proximité de chez eux ? ” a indiqué Michel Biero, directeur exécutif achats chez Lidl France lors d’une conférence de presse.

Le site lidl.fr se place dans le top 10 des sites en ligne les plus consultés en France annonce Arnaud Girard, responsable commerce en ligne chez Lidl France. A terme il se pourrait que la plateforme en ligne de Lidl puisse sérieusement rivaliser face aux acteurs déjà en place comme Cdiscount, Leboncoin ou encore Amazon.

