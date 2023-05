Les abonnés Livebox et Sosh peuvent désormais accéder à l’univers Canal+ n’importe où

L’application Canal+ est enfin disponible sur la Clé TV 2 d’Orange. Idéal en vacances ou sur un second écran.

Une nouvelle corde à son arc. Réservée aux abonnés fixe internet TV d’Orange et Sosh en France métropolitaine, la Clé TV 2 d’Orange permet de retrouver l’essentiel de son offre TV sur un second téléviseur, sans décodeur TV au domicile ou dans tout lieu doté d’une connexion wifi directe depuis une box, ce support fonctionne également dans l’UE et sur le réseau mobile, via une Airbox ou un partage de connexion de votre mobile 4G ou 5G.

Ce 25 mai, la Clé TV 2 d’Orange évolue en intégrant l’application Canal+. “Grâce à cette clé nomade, vous pourrez accéder à vos contenus CANAL+ n’importe où, sur grand écran”, annonce la filiale de Vivendi.

Pour accéder à l’univers Canal+, il suffit de se rendre sur l’écran d’accueil de la TV d’Orange, et d’appuyer logo CANAL+ avant de saisir vos identifiants. “Tous nos abonnés Canal+ via Orange ont accès au service, dont les abonnés Canal+ Séries Orange.” Le clé TV 3 d’Orange permet également d’accéder à Netflix, Prime Video et OCS.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox