Prime Video ne compte pas éradiquer le partage de compte, il préfère récupérer avec humour les abonnés déçus de Netflix

Clin d’oeil. Prime Video France s’amuse de la fin du partage de compte chez Netflix, les abonnés déménagent chez lui depuis l’annonce de son grand rival.

C’est de bonne guerre. A l’instar de Burger King et McDonald’s, Netflix et Amazon aiment se taquiner sur les réseaux sociaux, signe d’une rivalité saine. Si habituellement les mastodontes de la SVOD se taclent avec subtilité sur la qualité de leur catalogue, cette fois, Amazon se moque de la stratégie de son rival. Il faut dire que Netflix, dans sa volonté de générer plus de cash “pour investir dans une vaste palette de séries et films”, tend le bâton pour se faire battre.

Le 23 mai, le géant américain a ainsi annoncé mettre fin au partage de compte dans de nombreux pays à travers le monde, dont la France. L’objectif affiché est de monétiser les 100 millions de foyers qui bénéficient actuellement du partage de mots de passe mais ne payant pas directement.

Si Netflix s’attend à perdre dans un premier temps des abonnés et c’est déjà le cas notamment en Espagne depuis la mise en place de cette restriction(perte d’ 1 million de clients), il se montre confiant pour l’avenir, estimant qu’il s’agit d’une phase de transition, et que beaucoup d’entre eux reviendront.

Qu’à cela ne tienne, son concurrent direct, Prime Video va en toute logique en profiter et n’a pas manqué de le faire savoir hier sur Twitter, non sans humour : “Les abonnés qui augmentent depuis la publication de ce tweet”, a t-il largué, armé d’un gif de sa série phare “The Boys”. Aujourd’hui, Netflix compte plus de 230 millions d’abonnés alors que Prime Video d’Amazon aurait franchi la barre des 200 millions. Les résiliations attendues chez son meilleur ennemi pourrait peut-être lui permettre de lui rafler le fauteuil de leader dans les prochains mois.

Les abonnés qui augmentent depuis la publication de ce tweet https://t.co/s9IupCsfFa pic.twitter.com/seU21Z6Rru — Prime Video France (@PrimeVideoFR) May 24, 2023

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox