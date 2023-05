Freebox : la première télécommande virtuelle de Free va débarquer sur Android

Comme sur iOS, seuls les abonnés Freebox Révolution et Delta avec Player Devialet en profiteront.

“Encore un peu de patience pour la version Android”, c’est la réponse apportée par un développeur Freebox ce 24 mai sur Twitter à la question de savoir quand l’OS de Google sera concerné par la dernière nouveauté de Free, sa première télécommande virtuelle.

Lancée le 20 mai sur iOS, celle-ci est directement intégrée à l’application Freebox Connect, laquelle permet de gérer notamment au mieux sa connexion WiFi. Pratique, simple et efficace, ce nouvel outil permet aux abonnés Freebox Révolution et Delta avec Player Devialet de piloter Freebox TV, d’enregistrer leurs programmes ou encore d’accéder à certaines applications. Le développement de la version Android semble terminé, à en croire un autre développeur Freebox. On peut donc s’attendre à un lancement dans les prochains jours.

A skip' @Tchettane l'a fini ce matin 😊 — Thibault FIGHIERA (@TFighiera) May 24, 2023

En attendant, vous pouvez retrouver notre test de la télécommande virtuelle de Free sur iOS.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox