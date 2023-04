Free met fin à une offre Canal+ de longue date pour ses abonnés Freebox existants

Après Apple TV+ fin mars, c’est au tour de Canal+ Séries de ne plus être offert temporairement aux abonnés Freebox Pop, Delta et Révolution actuels.

Il en auront bien profité. Après avoir permis à nouveau durant l’été 2022 de profiter de Canal+ Séries inclus pendant 12 mois à ses abonnés Freebox Delta, Pop et Révolution ayant déjà bénéficié de cette promo depuis son lancement en décembre 2020, Free a modifié son offre fin janvier. L’accès au service de SVOD (deux connexions à la fois dont un écran TV maximum) de la filiale de Vivendi était depuis offert pendant 3 mois, puis 9,99€/mois aux abonnés actuels. Mais cette fois, c’est la fin.

Selon nos constatations, l’offre promotionnelle n’est désormais plus disponible sur l’espace abonné des clients concernés. Celle-ci était réservée aux abonnés qui ne détenaient pas déjà “un abonnement à Canal+ Séries sous réserve d’une souscription avant le 31 mai prochain” sur l’espace abonné, indiquait pourtant l’opérateur il y a quelques semaines.

Selon le site internet de Free, les nouveaux abonnés Freebox Révolution, Pop et Delta bénéficient quant à eux toujours de Canal+ Séries inclus sans surcoût pendant 12 mois. Idéal pour se plonger dans les créations Originales Canal+, et suivre des séries US et européennes tout en accédant à l’intégralité du catalogue Lionsgate+.

