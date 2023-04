La prochaine Freebox pourrait faire d’une pierre deux coups, les problèmes de fibre à qui la faute ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Les migrations inaccessibles seraient résolues au lancement de la Freebox V9 ?

En raison du succès de la Freebox Delta avec Player Pop, le changement pour cette offre est temporairement indisponible. Rassurez-vous, dès que la situation le permettra vous pourrez à nouveau le demander dans votre Espace Abonné”, ce message d’information continue d’excéder de nombreux Freenautes, et ce parfois depuis plusieurs mois. On le sait, la pandémie de Covid-19 a impacté le secteur de la tech de plusieurs manières, entre pénurie et problèmes de production. Les Freebox n’ont donc pas été épargnées et malgré les annonces de l’opérateur les problèmes persistent. Au point que certains s’attendent à ne pouvoir migrer qu’en cas de lancement d’une nouvelle offre, ou alors se retrouvent à basculer temporairement chez un autre opérateur pour être considéré comme de nouveaux clients par l’opérateur.

Plats de nouilles dans la fibre, qui blâmer ?

Le déploiement de la fibre bat son plein mais pas toujours avec la rigueur nécessaire. Orange explique les difficultés rencontrées sur le réseau avec un cas d’étude en Alsace, où il entend remettre en conformité 500 armoires cette année. En effet, en souhaitant aller trop vite, les techniciens peuvent en arriver à brancher n’importe comment les clients et ne respectent pas certaines normes : ne pas dépasser 3.50m pour la longueur d’une jarretière, enlever les fibres non utilisées voire celles coupées ou endommagées… Certains considèrent qu’il revient à Orange de vérifier les installations, d’autres considèrent que la faute incombe totalement aux techniciens… Le problème reste présent et certaines initiatives comme le passeport fibre ont pour vocation d’y mettre fin.

Les raisons d’Orange un peu dures à avaler

Alors que l’opérateur historique applique sa deuxième salve d’augmentation de prix de ses offres pour l’année 2023, sa directrice générale n’en démords pas et explique à nouveau les raisons de la hausse des tarifs touchant tant les anciens que les nouveaux abonnés. Parmi les arguments, la hausse des coûts pour l’opérateur et le fait qu’Orange ne répercute pas l’intégralité de l’inflation dans ces hausses. Cependant, les justifications de Christel Heydemann n’ont pas vraiment convaincus les Freenautes, certains n’hésitent pas à quitter l’opérateur historique face à ces hausses.

MyTF1 Max et les autres plateformes payantes de M6 ou France TV, les regrouper ? Quelle drôle d’idée…

MyTF1 Max intègre désormais des contenus exclusifs, des séries en avant-première et la possibilité de regarder des programmes deux jours en avance. L’offre est proposée au prix de 4,99€ par mois avec 7 jours de période d’essai ou à 49,99€/an si vous souscrivez à l’offre annuelle. Cet enrichissement a un coût puisqu’à son lancement ce service était proposé à 3,99€/mois ou 39,99€/an. Un certain budget pour l’audiovisuel donc, qui fait se demander : mais pourquoi ne pas tout proposer dans une plateforme unique , en partenariat avec M6 ou d’autres chaînes ? L’idée ne semble pas forcément bête, mais l’exécution a déjà été un échec.

La stratégie de Free Mobile sur la 5G continue d’interpeler : bon plan ou esbroufe ?

Orange, Bouygues et SFR comptent désormais plus de 6000 sites 5G 3,5 GHz pour plus de débit. S’il apparaît de plus en plus à la traîne, Free conserve très largement son leadership toutes fréquences confondues. Sa stratégie diffère en effet avec l’utilisation massive de la 700MHz pour proposer une couverture plus importante de l’Hexagone. Cette idée à laquelle Free Mobile se conforme depuis le lancement de la nouvelle génération de téléphonie mobile fait régulièrement l’objet de débats dans notre espace commentaire.

