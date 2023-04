5G : Orange, SFR et Bouygues Telecom passent un cap sur les sites à plus forts débits mais pas Free

Les trois opérateurs comptent désormais plus de 6000 sites 5G 3,5 GHz pour plus de débit. S’il apparaît de plus en plus à la traîne, Free conserve très largement son leadership toutes fréquences confondues. Sa stratégie diffère.

L’ANFR dévoile son observatoire mensuel du déploiement des réseaux 5G des opérateurs pour le mois de mars 2023. Au 1er avril, avec 16 712 sites, Free Mobile apparaît toujours largement en tête au classement général grâce au déploiement massif de la bande 700 MHz bien que le mois dernier l’opérateur n’a activé que 54 supports sur cette fréquence, un déploiement désormais plus lent, il faut dire qu’il couvre déjà plus de 88% de la population grâce à cette bande.

L’ex-trublion compte toujours près de deux fois plus de sites qu’SFR lequel privilégie la bande 2100 MHz et 3,5 GHz à part égale. Second, Bouygues Telecom compte quant à lui 10370 sites en faisant le pari aussi de la bande 2100 MHz alors qu’Orange, dernier en nombre de supports (6272 sites) déploie quasi-uniquement la bande coeur, laquelle apporte plus de débits mais une couverture moindre.

Sur la bande coeur 3,5 GHz, Orange conserve la tête en déployant le plus de sites en mars (+204), de quoi lui permettre de passer un cap et de compter 6165 sites. En embuscade, Bouygues Telecom reste second avec 6056 sites (+154 supports) devançant de très peu SFR et ses 6038 sites (+174). Les trois opérateurs sont dans un mouchoir de poche sur cette fréquence. De son côté, Free Mobile voit l’écart se creuser un peu plus avec ses rivaux. Le FAI a seulement rendu techniquement opérationnels 78 sites, pour un total de 4 594 supports.

Fin décembre, son taux de couverture de la population en métropole était de 99,9% en 4G et de 88% en 5G soit 38% avec les fréquences 3,5GHz malgré cette baisse de régime continue en matière de déploiement sur cette fréquence. La stratégie est selon Thomas Reynaud, directeur général de la maison-mère Iliad, de concentrer la bande coeur de la 5G dans les zones denses où il y a des engorgements sur les réseaux mais aussi là où il constate une surcapacité 4G en zone rurale. L’opérateur l’assure, il respectera tous les engagements pris lors de l’attribution de cette fréquence. Il ne s’agit donc pas pour lui de se lancer dans la course à celui qui comptera le plus de sites équipés.

Au 1er mars 2023, 39 895 sites 5G sont autorisés en France par l’ANFR, dont 202 sites en Outre-Mer. Dans le détail, 30 460 sites sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs de téléphonie mobile. La quasi-totalité de ces implantations 5G sont autorisées sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 4 sites n’hébergent que de la 5G. Sur le mois de mars, les sites 5G autorisés ont donc augmenté de 1,4 %. Selon les déclarations des opérateurs, 76,4 % des supports autorisés sont techniquement opérationnels.

