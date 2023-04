Piratage : les cofondateurs de zone-téléchargement condamnés

Après une enquête longue de deux ans, Thibault Ferreira et Wilfrid Duval ont écopé d’une peine de prison de 18 mois pour avoir fondé le site de téléchargement illégal bien connu.

Plus de 10 ans après la fondation du site web en 2012, les créateurs de zone-téléchargement.com ont été condamnés le 13 mars dernier par le tribunal correctionnel de Toulouse. Le site web avait été très populaire pour télécharger des films, séries et autres contenus illégalement au point de devenir le 11e site le plus visité en France.

En 2016, il générait plus de 3.7 millions de connexions par mois et 11 000 téléchargements par jour mais le site était déjà menacé par une plainte de deux associations de défense des ayants droits. Deux années durant, la gendarmerie, le centre de lutte contre les criminalités numériques et le groupe d’intervention régional de la police enquêtent sur les compte bancaires du site de partage illégal. La plateforme rapportait 1.5 millions d’euros par an grâce à des comptes offshore à Malte, Chypre et Belize.

Les deux cofondateurs sont finalement interpellés en novembre 2016 dans leurs maisons de luxe saisies comme leurs voitures et 450 000€. Inculpés pour infractions liées à la propriété intellectuelle, blanchiment d’argent et appartenance à un groupe criminel organisé, ils passent quelques mois en prison et sont finalement placés en liberté conditionnelle avec bracelet électronique en mars 2017. La condamnation n’aura lieu que 6 ans plus tard et les détenus ont déjà purgé leur peine en détention provisoire. Ils pourraient cependant faire appel.

Soruce : Médiacités Toulouse via Frandroid

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox