Problèmes en cours concernant le webmail de Free

Les mails HS chez Free depuis deux jours.

Selon vos retours et nos constatations, des Freenautes font face, depuis dimanche, à des difficultés pour consulter leurs comptes de messagerie électronique via le webmail de Free. Pour les abonnés concernés, il est tout simplement impossible de recevoir ou d’émettre un mail, ni même d’accéder à l’interface du webmail. Pour d’autres, l’accès est possible mais la réception de mails est stoppée depuis ce dimanche.

Il s’agit vraisemblablement d’un dysfonctionnement des serveurs de messagerie de Free, mais cette fois-ci, le problème semble toucher une très large part des Freenautes. Comme lors de ce genre de situations, une solution devrait être déployée par Free, il est donc inutile de chercher à paramétrer vos logiciels de messagerie. Nous vous tiendrons bien sûr informés de l’évolution de la situation.

