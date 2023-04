Suite à la fin de Salto, TF1 enrichit son replay payant sans pub mais augmente son prix

MyTF1 Max intègre désormais des contenus exclusifs, des séries en avant-première et la possibilité de regarder des programmes deux jours en avance.

Disponible sur les box d’Orange et Bouygues Telecom mais aussi sur d’autres supports comme les Smart TV Samsung, smartphones, tablettes, ordinateurs et TV via Chromecast, le service de replay étendu payant et sans interruption publicitaire de TF1 se renforce et s’enrichit après l’arrêt de Salto dont le groupe privé était actionnaire.

Si myTF1 Max incluait il y a un an à son lancement un replay étendu (J+30 au lieu de J+7), une accessibilité dans toute l’Europe et les programmes en qualité HD, l’offre se métamorphose : « On a changé notre offre en intégrant des attributs de l’offre Salto, par exemple sur « Demain nous appartient », et « Ici tout commence », nous allons proposer aux téléspectateurs les programmes deux jours en avance pour ceux qui paient. » a indiqué Thierry Bonhomme, directeur technique digital de E-TF1 au micro de nos confrères de Tech&Co. La volonté affichée est d’enrichir continuellement cette offre payante avec des contenus exclusifs, et de proposer l’intégralité des séries en avant-première.

L'offre @MYTF1 Max se transforme suite à la fermeture de Salto 🗨️ "On a une offre MYTF1 Max depuis un an. On a changé cette offre-là en intégrant des attributs de l'offre Salto (certains contenus en plus, en avance, en exclusivité)" 🎙️ Thierry Bonhomme pic.twitter.com/MbjDKkLvcT — Tech & Co (@techandco) April 4, 2023

L’offre est proposée au prix de 4,99€ par mois avec 7 jours de période d’essai ou à 49,99€/an si vous souscrivez à l’offre annuelle. Cet enrichissement a un coût puisqu’à son lancement ce service était proposé à 3,99€/mois ou 39,99€/an. En parallèle, myTF1 propose une offre AVOD comprenant près de 5000 heures de contenus, plus de 250 programmes et plus de 8 000 épisodes.

