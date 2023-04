Classement Forbes 2023 : dégringolade pour Xavier Niel, qui reste le patron d’opérateur le plus fortuné de France

Alors que l’homme et la femme les plus riches du monde sont Français, la conjoncture économique actuelle a entraîné une véritable chute des patrons des télécoms dans le classement des milliardaires français.

Chaque année, le magazine Forbes publie son classement des milliardaires mondiaux mais aussi français. L’année 2022 n’aura pas été de tout repos avec une crise internationale mais le magazine estime que l’économie française reste vigoureuse. Symbole de cela, Bernard Arnault, président fondateur de LVMH et Françoise Bettencourt Meyers, sont les deux plus grandes fortunes de France mais également l’homme et la femme les plus riches du monde, respectivement à la 1ère et 11ème place du classement mondial avec 211 milliards de dollars pour le premier et 80.5 milliards pour la seconde.

Si l’industrie du luxe et du cosmétique se porte très bien puisque les trois milliardaires suivants en sont des représentants et ces secteurs représentent ainsi les 5 plus grande fortunes françaises, quid des télécoms ? Comme l’année dernière, c’est bien Xavier Niel, fondateur de Free qui est le premier représentant des opérateurs nationaux dans le classement hexagonal. Cependant, sa place et sa fortune ont drastiquement diminué : à la 8ème position du classement de 2022, il perd dix places et compte une fortune de 6.2 milliards d’euros, contre 8.9 milliards l’année dernière. Une chute dans le classement alors qu’Iliad, la maison-mère de Free, a annoncé une très forte croissance et une santé économique assez impressionnante pour 2022.

Le PDG d’Altice France (SFR) est derrière lui, à la 22ème place avec une fortune encore une fois en baisse atteignant 4 milliards d’euros. Martin Bouygues pour sa part est encore plus loin derrière, avec une fortune de 2.1 milliards de dollars il se retrouve à 35ème position, en bout de liste des 43 milliardaires français.

