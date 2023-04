Clin d’oeil : plus de réseau ? Prenez votre propre antenne, propose Orange aux habitants en colère

Après le démontage d’une antenne, la commune de Landébia se retrouve avec un réseau mobile très instable en plus d’une connexion ADSL peu fiable. La coupe est pleine.

Plus de réseau ? Louez une antenne chez vous ! A Landébia, près de Dinan dans les Côtes-d’Armor, la situation perdure depuis juin dernier : la connexion internet et le réseau téléphonique sont en bernes. Les quelques 200 habitants de la commune se plaignent en effet depuis de nombreux mois maintenant de difficultés à recevoir des appels mais aussi à se connecter à internet ou à accéder à la télévision via l’ADSL.

Le problème a été rapidement signalé à Orange tant par les habitants que par la municipalité, y compris via une pétition signée par 186 habitants. Cependant, malgré les promesses d’Orange de rétablir la situation, l’affaire est au point mort. Aucune solution n’a réellement été apportée par l’opérateur historique et les riverains en ont assez. D’autant plus qu’ils paient “ par conséquent des services qui ne sont pas honorés par le prestataire” se plaint un abonné, tandis que son épouse ajoute “il faut parfois des heures pour réussir à obtenir une connexion et quand on l’obtient, bien souvent, elle n’est pas audible voire carrément coupée.”

La cause des problèmes de réseau mobile : le déplacement d’une antenne dans une commune avoisinante, en raison de travaux sur un château d’eau en mai 2022. Une précision apportée par l’opérateur historique le 23 novembre 2022, après de nombreuses sollicitations. Une situation d’autant plus énervante qu’Orange ne semble pas vouloir venir en aide aux habitants en leur proposant de louer une antenne relais intérieure. Une solution qui “nous apparait une réponse inadmissible. Ce serait encore à l’abonné de régler cette facture.” explique une habitante en colère.

Ils réclament ainsi un rétablissement correct du réseau : « c’est à Orange de nous trouver des solutions, pas à nous de subir leur déficience et leur incapacité ».

Source : Le Petit Bleu des Côtes d’Armor

