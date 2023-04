Free et Disney+ offrent un nouveau contenu aux abonnés Freebox Révolution, Pop, Delta, mini 4K et One

Découvrez gratuitement sur l’Aktu Free le premier épisode de la saison 2 d’une série française de Disney+ Original : “Week-end Family” avec Eric Judor.

Après Canal+, c’est au tour de Disney+ de proposer gratuitement en partenariat avec Free un nouveau contenu aux abonnés Freebox via l’Aktu Free disponible sur leur box. Il s’agit du premier épisode de la saison 2 de “Week-end Family” fraîchement lancée sur la plateforme du géant américain.

“Eric Judor reprend son róle de papa poule-blagueur et dépassé par les événements dans celte nouvelle saison toujours plus drôle et décalée. Une Famille attachante qui croisera, tout au long de ces B nouveaux épisodes, la route de nombreux guests, tels que José Garcia, Lison Daniel, Youssef Hajdi, Eddie Leduc, Antoine Gouy, Aliocha Delmotte, etc”, présente le synopsis.



Le reste de la série est à retrouver sur Disney+ offert trois mois sur la Freebox Delta et Pop à condition d’avoir activé l’offre sur l’espace abonné. L’application ne sera jamais disponible sur la Freebox Révolution. Les abonnés Freebox Pop peuvent retrouver L’Aktu Free sur la page d’accueil Android puis « Rubrique > Applications Free ». Sur les Freebox Révolution, direction le menu “Télévision”. Pour les abonnés Delta, One et mini 4k, cela se passe via l’icône “Aktu Free depuis le menu Home.

