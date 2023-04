La manière forte s’impose pour la fibre optique, une overdose d’applis Free ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

On va finir par s’y perdre !

Estimer et revendre votre mobile très facilement avec Free Mobile, c’est désormais possible via une nouvelle application. Après avoir lancé en juin 2021 sa solution de financement Free Flex, l’opérateur propose depuis le 1er mars un outil de la reprise de vos anciens mobile jusqu’à 500 euros en partenariat avec Recommerce. Dans cette optique, l’opérateur a lancé la semaine dernière une toute nouvelle application mobile… encore !

En effet, avec la séparation des fonctionnalités de l’ex-Freebox Compagnon en diverses applis, les Freenautes finissent par devoir avoir un grand nombre d’applis made in Free et s’en amusent.

Le passage en force pour une fibre de qualité salué

Après avoir poursuivi les opérateurs, c’est au tour de l’Arcep de faire les frais de la colère de l’agglomération de Paris-Saclay, située à 20 km au sud de Paris. C’est en effet un dossier vieux de plus d’un an maintenant pour ces 27 communes qui déplorent l’état du réseau fibre déployé sur leur territoire. Si s’attaquer aux opérateurs ne fonctionne pas, alors c’est le régulateur qui se voit épinglé pour tenter de le forcer à durcir le ton. Une initiative qui remporte un soutien assez important auprès des Freenautes.

Ça en fait du temps à discuter !

A l’occasion de l’anniversaire du tout premier appel de téléphonie mobile, Free a annoncé avoir vu passer sur son réseau près de 66 milliards de minutes d’appels. Sans doutes des conversations toujours très importantes !

La fibre pour tous, une utopie

La fin du réseau apportant l’ADSL commence dans l’Hexagone, avec une extinction définitive dans 6 communes pour la première fois. Cette petite sélection a déjà permis de repérer certains problèmes notamment en terme de lignes “dormantes”. Réussir à faire passer tout le monde à la fibre avant 2025 ne sera pas chose aisée, et il semble clair que certains logements en particulier ne pourront accéder au très haut débit que grâce à des solutions alternatives.

Des candidats au recyclage

Tout aussi iconique que la Freebox Révolution, la télécommande de la box emblématique de Free a déjà 13 ans d’existence. A l’heure où Free agit agit pour limiter l’impact de ses activités sur l’environnement avec la mise en place de pratiques d’économie circulaire, une question se pose, que fait l’opérateur des télécommandes de Freebox Révolution cassées ou trop vétustes pour être reconditionnées ? La réponse est assez simple : utiliser ces élastomères pour en faire des sols de terrains de jeux pour enfants. Une bonne chose et certains se rappellent alors du nombre de télécommandes qu’ils ont eu à retourner, maintenant vous savez que des enfants jouent probablement dessus ! https://www.universfreebox.com/article/544853/free-vous-surprendra-toujours-avec-les-telecommandes-de-la-freebox-revolution-et-cest-un-jeu-denfants

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox