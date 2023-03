Fibre optique : face à des problèmes qui durent, une collectivité porte plainte contre l’Arcep pour faire bouger les choses

Les 27 communes de Paris-Saclay continuent leur combat pour avoir un réseau fibre fonctionnel et s’attaquent cette fois au régulateur.

Après avoir poursuivi les opérateurs, c’est au tour de l’Arcep de faire les frais de la colère de l’agglomération de Paris-Saclay, située à 20 km au sud de Paris. C’est en effet un dossier vieux de plus d’un an maintenant pour ces 27 communes qui déplorent l’état du réseau fibre déployé sur leur territoire.

Après avoir appelé l’Arcep à s’emparer du dossier et avoir même obtenu le feu vert du régulateur pour une expérimentation du mode opérateur d’infrastructure, le dossier est finalement porté devant les yeux de la justice pour la première fois en mai 2022, les opérateurs sont alors poursuivis pour remettre en état le réseau et atteindre les objectifs de déploiement prévus. Une deuxième plainte sera de nouveau déposée en fin d’année dernière et cette fois c’est le régulateur des télécoms, qui avait été vivement critiqué à chacune des plaintes précédemment citées, qui est la cible d’un recours devant le Conseil d’État.

L’objectif pour cette agglomération est de contraindre le gendarme des télécoms à prendre le dossier à bras le corps et à obliger les opérateurs à remettre en état les infrastructures. Une urgence pour les élus de ces communes qui expliquent que les quelques 318 000 administrés vivent “un véritable calvaire“. Outre l’inaction du régulateur et des opérateurs, le recours au mode STOC (Sous-Traitance des Opérateurs Commerciaux) est également remis en cause et accusé de causer des dégradations sur le réseau et la qualité de service de Très Haut Débit.

L’objectif derrière cette action pour le moins spectaculaire est de briser la situation de serpent qui se mord la queue dans laquelle l’agglomération est empêtrée : “opérateurs commerciaux, d’infrastructures et sous-traitants se rejettent la faute depuis des années, sous le regard impuissant de l’Arcep qui constate l’enlisement d’une situation tout bonnement ubuesque” explique la collectivité.

Source : ZDNet

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox