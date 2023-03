Clin d’oeil : énervé par ses problèmes de TV, il coupe la fibre à tout l’immeuble

Le coup de colère d’un sexagénaire lui coûtera très cher après avoir causé du souci à tous ses voisins.

Une situation assez ubuesque vient de trouver sa résolution dans le Jura, devant la justice. Un habitant de Saint-Claude paraissait en effet il y a peu devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier et a été condamné pour avoir coupé un câble de fibre optique.

Âgé de 62 ans, il a observé au mois de juillet, en plein Tour de France, qu’il ne recevait aucune image sur son téléviseur. Après avoir averti son bailleur, un sous-traitant est alors dépêché à son domicile mais aucune anomalie n’est notée.

Énervé de ne plus recevoir ses chaînes, le ton monte et le Sanclaudien sectionne finalement le câble d’alimentation en fibre optique. L’affaire aurait pu s’arrêter là, si les conséquences de son acte s’étaient cantonnées à son logement. Seulement cette coupure a impacté l’ensemble de son immeuble et la justice l’a donc condamné à une amende de 500€ avec sursis mais aussi à verser près de 5 500€ de frais, dont le remboursement des dégâts. Un coup de sang que l’auteur des faits a reconnu mais qui lui aura coûté assez cher.

Source : Le Progrès

