Abonnés Free : attention à l’e-mail frauduleux annonçant la livraison d’un smartphone haut de gamme

Un phishing tente de tromper les abonnés Free en leur proposant la livraison d’un smartphone haut de gamme. Voici les indices pour ne pas tomber dans le piège.

Nous le soulignions dans un précédent article. Nombreux sont en ce moment les hameçonnages ciblant les abonnés Free. En voici justement un nouveau.

Comme souvent dans ce type d’arnaque par e-mail, il y a la promesse d’un smartphone haut de gamme. Ici, un iPhone 11 Pro pour lequel il faut confirmer la livraison. D’ailleurs, l’auteur du message vous propose un soi-disant lien pour suivre cette livraison.

Pour ne pas se faire avoir par du phishing, il faut être un minimum attentif. Les auteurs laissent en général quelques indices. Commencer par regarder l’adresse de l’expéditeur devrait ainsi être un réflexe, si ce n’est le premier. Ici, elle n’a clairement rien à voir avec l’opérateur de Xavier Niel.

Un e-mail constitué d’une image cliquable et d’un lien ne sent pas très bon non plus.

Un rapide coup d’oeil à l’adresse Web vers laquelle pointent les liens intégrés à la missive révèle lui également l’absence de lien avec Free. Bref, un aller sans retour vers la corbeille.

Rappelons enfin que vous pouvez signaler tout site de phishing sur http://phishing-initiative.com/.