Phishing ciblant les abonnés Free : quand les arnaqueurs ne font même plus d’efforts

Voilà un énième hameçonnage ciblant les abonnés Free. Dès le départ, il n’est pas très convaincant.

Les auteurs de phishing ciblant les abonnés Free ont l’air en forme ces derniers temps. En attestent les 11 messages reçus depuis le début du mois. Rien que vendredi dernier, nous en avons reçu 5. Cela nous fait un paquet de smartphones gagnés… Fort heureusement, rares sont ceux bien ficelés et donc à même de faire tomber l’internaute dans le panneau. D’autant plus qu’il s’agit généralement de recyclage d’anciennes arnaques, donc déjà repérées et signalées dans nos colonnes.

Le dernier que nous avons reçu fait d’ailleurs partie de ces missives pas très bien ficelées. On le voit assez rapidement. Rien de ne va. Sujet du message bancal (accepter votre CaDEAU), simple image cliquable en guise de message et incohérence dans le message lui-même (on vous parle de Samsung Galaxy S10 en vous proposant de choisir parmi des accessoires Apple/Samsung/Huawei et en vous glissant une image d’iPhone 11 Pro). L’auteur en fait également un peu trop en parlant d’annonce officielle.

L’adresse d’expédition et les liens glissés dans le message qui n’ont aucun lien avec Free décrédibilisent le message.

Bref, direction la corbeille. Rappelons enfin que vous pouvez signaler tout site de phishing sur http://phishing-initiative.com/.