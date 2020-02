Un phishing promet l’un des derniers iPhone aux abonnés Free

Les clients Free Mobile sont les cibles d’une énième campagne d’hameçonnage. On leur promet un iPhone 11 Pro, l’un des derniers smartphones haut de gamme d’Apple, en guise de cadeau.

Dans cet e-mail, le sujet et l’adresse d’expédition mettent d’emblée la puce à l’oreille. L’adresse d’expédition n’a rien à voir avec l’opérateur.

Le contenu n’est pas très convaincant non plus, tant sur la forme avec ses deux liens et son image cliquable, que sur le fond puisqu’on nous glisse un bouton “Participer”, après nous avoir indiqué un gain suite à une participation à un concours. Du coup, avons-nous gagné ou sommes-nous invités à participer ?

Toujours dans le contenu de l’e-mail, un passage sur les liens et l’image fait apparaître une URL n’ayant, là encore, rien à voir avec Free.

Bref, supprimez cet e-mail sans la moindre hésitation. Rappelons enfin que vous pouvez signaler tout site de phishing sur http://phishing-initiative.com/.