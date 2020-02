Nouvelle salve de promotions dans la boutique Free Mobile

Free propose de nouvelles promotions pour plusieurs smartphones de fabricants connus : des modèles d’Apple, OnePlus, Sony et Huawei.

Voici la liste des nouvelles baisses de prix proposées sur la boutique en ligne, par fabricant.

Huawei

Le Huawei P30 bénéficie d’une baisse de tarif de 220€, son prix à l’achat passe donc de 649€ à 429 €. Vous pouvez également vous le procurer en 4 fois sans frais, il faudra donc compter 108 € à la commande, puis 3 fois 107 € sans frais.

Le Huawei P30 Pro quant à lui voit son prix passer à 619€ contre 849€ auparavant, soit une baisse de 230€. En 4x sans frais, il coûtera 157€ lors de la première commande, puis 3 fois 154€ sans frais.

Sony

Les Sony Xperia 10 Plus et Xperia 10 bénéficient tous les deux d’une baisse de prix de 30€. Ainsi, le Xperia 10 Plus passe à 349€ au comptant, la réduction s’applique également pour le paiement en 4x sans frais (88€ à la commande puis trois fois 87€) et en 24 fois sans frais (157€ à la commande, puis 24 fois 8€).

Concernant le Xperia 10, il est disponible pour 249€ au comptant. Pour un paiement en 4 fois sans frais, il faudra compter 63€ à la commande puis 3 fois 62€ sans frais. Et en 24 fois sans frais, le premier versement est de 57€ à la commande, puis 24 fois 8€. Vous pouvez retrouver nos tests du Sony Xperia 10 Plus et du Sony Xperia 10 ici.

Apple

L’iPhone 7 voit son prix baisser de 70€ et passe donc de 449€ à 379€. Vous pouvez également vous le procurer en 4 fois sans frais pour 97€ à la commande, puis trois fois 94€. Si vous préférez la location 24 mois, comptez 99€ à la commande puis 10€ par mois.

OnePlus

Le OnePlus 7T bénéficie d’une baisse de prix de 30€ , son prix passe ainsi de 599€ à 569€ au comptant. Il est également disponible en payant en 4 fois sans frais avec 143€ à la première commande, puis trois fois 142€. Vous pouvez retrouver notre test du OnePlus 7T en cliquant sur ce lien.