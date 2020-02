Netflix offre l’accès à un de ses films gratuitement et pour tout le monde

Après l’avoir fait pour la première fois en France en novembre dernier, Netflix recommence son opération et permet à tout le monde, abonné ou non à son service, de regarder l’un de ses films gratuitement.

Pour les périodes de Noël, Netflix a permis à tout le monde de regarder son film d’animation Klaus, nominé aux Oscars, gratuitement via un simple lien. Cette fois-ci, à l’approche de la Saint-Valentin, c’est une comédie romantique originale qui est mise à l’honneur par le géant de la SVOD.

En effet, comme l’a annoncé Netflix sur son compte twitter, le film ” À Tous Les Garçons Que J’ai Aimés ” est disponible dès aujourd’hui et jusqu’au 10 mars prochain pour tous, que vous soyez abonné au service ou non. Il suffit pour cela de se rendre sur ce lien et de regarder le film.

Le film aura d’ailleurs une suite intitulée “À tous les garçons : P.S. Je t’aime toujours“, qui sera diffusée le 12 février prochain sur la plateforme de SVOD. Voilà le synopsis du premier film disponible gratuitement dès aujourd’hui.

“La vie sentimentale de Lara Jean Song Covey passe du rêve à la pire des réalités quand ses lettres d’amour, envoyées aux cinq garçons qu’elle a toujours aimés, arrivent mystérieusement chez leurs destinataires. “