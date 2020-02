Insolite : une fillette de 8 ans bidouille son iPad et se fait plaisir, au grand dam de ses parents

Des parents l’ont compris un peu trop tard. Mieux vaut garder un oeil sur nos chères têtes blondes lorsqu’il se retrouve avec un joujou high-tech comme l’iPad entre les mains.

Tout a commencé lors de la réception d’un e-mail en provenance de la banque. Katie Phillips se voyait annoncer un découvert de 1 890 livres sterling (2 243 euros). Après avoir pensé à de la fraude, la mère de famille n’a alors pas tardé à comprendre d’où cela venait, avec la tablette iPad achetée à sa fille de 8 ans pour Noël. En regardant le détail, cela s’expliquait par plusieurs facturations de la part d’Apple. En fait, la fillette avait bidouillé dans l’appareil pour ajouter son empreinte digitale, afin de pouvoir faire des achats, et plus précisément des achats intégrés au sein du jeu Roblox. Au total, la fillette a ainsi réalisé 255 achats intégrés de 0,99 et 19,99 livres sterling. Et ce, en à peine trois jours.

Contactée par la cliente, la banque a estimé que les parents étaient responsables des achats faits sur leur appareil. Ils ont toutefois accepté d’annuler les intérêts dus au découvert. Ils ne devront assumer “que” 1 450 livres sterling (1 720 euros). Si la mère a indiqué ne pas pouvoir être énormément en colère contre sa fille, car elle ne savait pas ce qu’elle faisait, le bambin est évidemment gardé à distance de l’iPad. La mère estime en tout cas que de tels montants ne devraient pas être possibles en si peu de temps et que la banque aurait du l’alerter plus rapidement.

Source : BBC News