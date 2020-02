Cafouillage sur les tarifs entre Netflix et les Freebox Delta et One

En octobre dernier, Free avait appliqué la hausse des tarifs l’abonnement Netflix (sauf le forfait essentiel qui est inclus). Mais en passant par le site de Netflix, l’augmentation n’apparaît pas et pourtant elle est bien appliquée

Pour rappel, Netflix a augmenté l’année dernière ses tarifs en France concernant les abonnements Standard et Premium. Les Freenautes possédant la Freebox Delta, s’ils ont souscrit à un de ces abonnements, ont été épargnés jusqu’en octobre, mais c’est fini.

Et sur l’espace abonné Freebox on peut constater que les prix ont changé en accord avec ce qui avait été annoncé. Le tarif de l’offre “Essentiel” reste lui inchangé et est donc inclus dans votre abonnement Freebox Delta. Pour le reste, le supplément à payer si vous désirez prendre l’abonnement Standard (HD, deux écrans en simultanés) à Netflix est désormais de 4€ par mois, contre 3€ auparavant, et pour l’abonnement Premium (4K, quatre écrans en simultanés), il est indiqué qu’il faudra compter 8€ par mois dorénavant (contre 6€ avant la hausse)

Mais, pour les abonnés Freebox One et delta, il est également possible de modifier son abonnement Netflix directement depuis le site de Netflix. Et là, surprise, les tarifs affichés sont moins élevés, il s’agit en fait de l’ancienne tarification. Pourtant, la facturation se fait bien au nouveau tarif.

Nicolas, qui nous a remonté le problème explique : ” J’ai souscrit à l’option Netflix ultra HD via le site de Netflix et comme vous pouvez le voir sur leur site le prix est de 6 € au lieu de 8 affiché sur le site de Free. Tout comme la version standard qui est à 3 € alors que Free le facture 4 €. Donc en gros Netflix n’a pas mis à jour son site ce qui induit en erreur les clients comme moi qui pensent payer 6 € alors qu’on est facturé 8 €”. Et de préciser “j’ai appelé Netflix qui me dit qu’en effet, il y a une erreur mais que je dois voir avec Free pour être remboursé car je dois payer ce qui est indiqué mais évidemment Free me renvoie vers Netflix en me disant non, on ne vous rembourse pas, c’est à eux de le faire.”

En attendant que le problème soit réglé, il vaut mieux passer par l’espace abonné Freebox pour changer d’offre Netflix. Vous pouvez retrouver le tutoriel réalisé par Univers Freebox en cliquant sur ce lien, si vous désirez retourner à l’offre incluse ou si vous souhaitez opter pour une option moins chère à laquelle vous aviez souscrit.