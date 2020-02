Fibre optique : comment ça fonctionne et quels sont les différents types de raccordement ?

De quoi est composée la fibre optique dont les opérateurs télécoms parlent régulièrement ? Comment fonctionne-t-elle exactement ? Quels sont les différents types de raccordement fibre optique ? 5 minutes pour comprendre.

SILIS Electronique est un bureau d’étude en électronique. À travers une vidéo de 5 minutes accompagnée de schémas et d’illustrations, il vous explique fonctionnement de la fibre optique.

La vidéo est ainsi l’occasion de revenir sur la théorie avec les lois de Descartes sur la réflexion et la réfraction, mais également sur la pratique avec un rappel des différents composants de cette fibre optique (coeur de silice, gaine et revêtement), l’équipement nécessaire à sa soudure (cliveuse) et les équipements à chaque bout de la fibre optique. Sans oublier la liste des différents types de raccordement (FFTH, FTTB, FTTC et FTTN).