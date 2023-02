Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : du changement pour le player Pop, un forfait mobile évolue, un replay et une chaîne de plus

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Les abonnés Freebox Pop et Delta Pop peuvent désormais migrer vers Android 10. Une mise à jour système est disponible. Pour en profiter, il suffit de se rendre dans les paramètres de l’interface Android du Player, puis de cliquer sur “Préférences relatives à l’appareil”, puis “à propos” et “mise à jour du système”. Plus d’infos…

Un nouveau service de replay débarque sur la Freebox pour les abonnés TV by Canal : Gulli Max. Plus d’infos…

Une nouvelle chaîne française ensoleillée et gratuite vient de rejoindre l’offre TV de Free sur le canal 909 : MYTV Caraïbes. Plus d’infos…

Free a lancé une nouvelle version de Freebox Connect pour tous les abonnés sur iOS et Android. Votre numéro de téléphone et la durée des appels apparaissent désormais dans la partie téléphone. Retrouvez désormais les messages vocaux laissés sur votre ligne fixe. Les informations WiFi ne sont désormais plus disponibles lorsque celui-ci est désactivé, afin d’augmenter l’économie de consommation électrique de la coupure planifiée du WiFi. Plus d’infos…

L’application officielle Freebox – Espace Abonné s’améliore sur iOS et Android., l’interface de chat Free Proxi. Plus d’infos…

Free Transfert devient gratuit pour tous, lancement d’une version premium uniquement pour les abonnés Free. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : récupérez deux nouveaux jeux PC gratuits (BATS et One Hand Clapping). Plus d’infos…

Abonnés Freebox : de nouvelles promotions sur plusieurs Smart TV Samsung. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile booste de 20 Go la data de son forfait Série Free, le prix ne change pas : 130 Go à 14,99€/mois pendant 1 an. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Canal+ annonce le lancement d’une nouvelle chaîne “d’ici la rentrée” : Canal+ Box-Office. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox