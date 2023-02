Un nouveau service de replay débarque sur la Freebox pour les abonnés TV by Canal

Le service Gulli Max vient d’arriver sur la Freebox.

Un nouveau service vient d’arriver sur Freebox Replay et est accessible pour tous les abonnés TV by Canal. Il s’agit de Gulli Max, Gulli Max, qui est en réalité une offre de S-VOD comprenant plus de 5 000 épisodes et films à destination des enfants et plus généralement de toutes la famille. Ce service vient en complément du Replay de la chaîne Gulli, qui est déjà accessible gratuitement pour tous les abonnés Freebox.

Sur Gulli Max vous pouvez donc retrouver dès maintenant tous les héros de la chaîne Gulli, en illimité, comme Oggy et les cafards, Pokémon, Barbie, Monde des Titounis, les POWER RANGERS, etc. Pour y accéder, il suffit de vous rendre dans la rubrique Freebox Replay. Si vous êtes abonnés à la TV by Canal (inclus dans les Freebox Révolution et la Freebox Delta) l’accès est entièrement gratuit.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox