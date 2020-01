Bouygues Telecom parle du nouveau Wi-Fi performant et pratique de sa dernière box fibre

Bouygues Telecom vient de lancer un nouveau modem Bbox. En parallèle, l’opérateur a publié quelques vidéos pour en rappeler les caractéristiques et atouts.

Les vidéos en question insistent en effet sur la certification Wi-Fi 6 (anciennement Wi-Fi 802.11 ax) qui promet de meilleurs débits et dont profite le nouveau modem de Bouygues Télécom (nous vous avons d’ailleurs proposé un comparatif). Elles tournent également autour du boîtier lui-même dont le design soigné incite à la sortir du placard et dont la verticalité permet de mettre les antennes en hauteur afin d’offrir une meilleure couverture au sein de l’habitation.

Sans oublier cette grosse molette et cet écran couleur qui permettent de naviguer avec aisance dans les menus et options. Du côté des options justement, et pour revenir au Wi-Fi, l’affichage d’un QR Code sur l’écran rend la connexion aisée. Une option qui n’est pas sans rappeler ce que propose Free sur ses Freebox.

Dans une autre vidéo, Bouygues Telecom indique enfin l’existence d’un répéteur Bbox Wi-Fi 6 pour étendre encore la couverture Wi-Fi au sein des autres habitations.