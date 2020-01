Tuto vidéo Univers Freebox : Grosse soirée, repas de famille, apéro, découvrez comment la Freebox permet de connecter facilement vos amis

Toutes les semaines, Univers Freebox vous propose des tutoriels et des astuces pour découvrir comment utiliser tous les services de votre Freebox ou de Free Mobile.

Aujourd’hui, nous nous intéressons à la faconction “wifi invités”. Free a lancé il y a quelques temps la possibilité de créer un accès Wi-Fi “invité” pour les possesseurs de Freebox Révolution, Freebox Mini 4K, Freebox One et Freebox delta. Cela permet de créer un ou plusieurs accès temporaires à votre réseau. Bien pratique lorsque vous recevez chez vous des amis ou la famille par exemple. Lorsqu’un accès invité et créé, un QR Code est généré ce qui permet, en le scannant depuis un smartphone de se connecter directement au nouveau réseau sans avoir à entrer le mot de passe. Ce QR Code est disponible sur votre téléviseur, votre smartphone et vous pouvez même l’imprimer.