Fibre optique : voici les objectifs de déploiement pour l’année 2020, le plus dur reste à faire

Après une année 2019 record en termes de déploiement de la fibre optique en France, 2020 s’annonce plus ardue. La moitié des 30,7 millions de prises attendues d’ici 2022 restent à déployer.

Si en 2019, la fédération InfraNum s’est réjoui de voir le secteur au rendez-vous du plan France THD, avec le déploiement record de 4,3 millions de prises FTTH, “2020 s’annonce autrement plus ardue, mais néanmoins décisive pour une filière en passe de devenir stratégique dans l’économie et le rayonnement français”, indique aujourd’hui l’ex-Firip. Il donc faudra tenir le rythme. A ce jour, 18 millions de prises fibre sont déployées en France, soit plus de la moitié des 30,7 millions attendus d’ici 2022.

Si ce chiffre est conforme aux objectifs du plan gouvernemental, “la seconde moitié sera plus difficile à réaliser puisqu’elle concernera majoritairement les zones d’initiative publique (RIP)”, tempère toutefois la fédération des industriels du THD. En effet,reste encore à construire 80% des prises RIP soit près de 14 millions, chacune d’elles étant “3 fois plus difficile à déployer qu’en zone dense ou AMII”.

L’objectif 2020 est aujourd’hui clairement énoncé : déployer 4,5 millions de prises dont 1,5 millions sur les réseaux d’initiative publique.

InfraNum rappelle en parallèle que 2020 doit également être l’année du « bon débit pour tous ». Derrière cette volonté de l’Etat, l’objectif est d’offrir un débit correct en attendant le THD pour tous d’ici 2022, voire 2023. “Dans ce cadre, le mix technologique – THD radio, satellite – est un des gros enjeux de l’année car, avant d’atteindre le très haut débit, beaucoup de citoyens (dans une quarantaine de départements) pourraient même ne pas avoir de bon débit”, explique la fédération, mobilisée pour la réouverture du guichet THD radio. Selon elle, seule la mise en place, dès maintenant, de technologies alternatives garantira la satisfaction des administrés et le succès du plan France THD.

Pour rappel, après avoir réouvert le guichet THD à destination de 25 départements avec un reliquat de 140 millions d’euros, le gouvernement a signé fin octobre un ensemble de 10 décisions de financement en faveur de réseaux d’initiative publique, pour un montant global de 242 millions d’euros. Objectif, accélérer le déploiement en zones rurales.

