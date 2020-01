Free Mobile propose un nouvel accessoire offert pour l’achat d’un smartphone dans sa boutique en ligne

La boutique en ligne de l’opérateur a été mise à jour et un nouvel accessoire est dorénavant offert pour l’achat d’un Oppo A5 2020.

L’accessoire en question est un verre trempé d’une valeur de 24.99€, adapté au smartphone, de manière à protéger son écran des chocs et des rayures. Pour rappel, le Oppo A5 2020 est un smartphone d’entrée de gamme qui propose notamment un chipset Snapdragon 665 avec 3 Go de RAM, un écran IPS 6,5 pouces HD+, un quadruple capteur photo au dos et une batterie 5 000 mAh. Le tout orchestré par le système Android 9.0 Pie avec l’interface ColorOS 6.0.1.

Il est proposé dans la boutique Free Mobile en deux coloris (noir et blanc) pour 199€ au comptant. Il est également possible de l’acheter en 4 fois sans frais, pour une première commande de 52€, puis trois fois 49€. En 24 fois sans frais, il faudra s’acquitter d’un premier versement de 31€, puis 24 fois 7€ sans frais. Une coque est également incluse à la commande.