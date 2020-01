Débits fixes : la mise en place d’une API dans les box des opérateurs pour fiabiliser les mesures se précise

La dernière étape vient d’être franchie. Une interface de programmation pour fiabiliser la mesure des débits internet fixes sera bien intégrée prochainement dans les box des opérateurs.

C’est un état de fait pour le régulateur, mesurer la qualité de connexion Internet sur une ligne fixe peut parfois s’avérer complexe, connaître avec certitude la technologie d’accès” et isoler des facteurs susceptibles de modifier fortement les résultats apparaît bien difficile. Pour remédier à cela, l’Arcep planche depuis 2018 sur une API à intégrer dans les box des opérateurs. L’objectif est de rendre les analyses plus simples pour les outils de mesure et les résultats plus transparents pour les consommateurs.

Et cela avance. Après avoir validé sa mise en place pour fiabiliser la mesure des débits Internet fixes en octobre dernier, la police des télécoms annonce aujourd’hui son homologation par le ministre chargé des communications électroniques. Un arrêté a été publié au Journal officiel.

Décrit comme “la carte d’identité de l’accès”, l’API renseignera l’outil de mesure sur une série d’indicateurs techniques, tels que la technologie d’accès à internet (ndlr : cuivre, câble, fibre optique), les débits montant ou descendant contractuels, la qualité du Wi-Fi, etc.. La mise en place se fera “dans le respect et la protection de la vie privée des utilisateurs”, rassure le régulateur. En attendant une date de lancement.