Orange alerte sur une panne nationale affectant les numéros d’urgence

Difficile d’appeler le 18, le 15 et le 112 pour de nombreux usagers partout en France. Un incident affecte ce 17 janvier les appels émis vers les numéros d’urgence.

“Les appels fixe et mobile vers les services d’urgence (15, 18, 112) sont fortement perturbés partout en France. Nous invitons les personnes qui souhaitent joindre les services de secours à réitérer leurs appels” vient d’annoncer Orange sur Twitter ce 17 janvier. Toutes les équipes de l’opérateur sont actuellement mobilisées pour rétablir les services “dans les plus brefs délais”.

Si aucun détail n’a pour l’instant été communiqué sur l’origine et la gravité de cet incident, cette panne n’est pas sans rappeler celle de juin 2021 affectant l’acheminement des appels à destination des services d’urgence dans l’Hexagone. L’opérateur historique avait dès lors a lancé une enquête interne pour en déterminer les causes et en tirer des leçons avant de prendre des engagements précis 10 jours plus tard. “Pendant cette période environ 11 800 appels, soit 11% du total d’appels, n’ont pas été acheminés vers les services d’urgence. L’enquête confirme qu’il s’agit bien d’un dysfonctionnement logiciel“, avait notamment expliqué le délégataire du service universel.

[2/2] Toutes les équipes d’Orange sont pleinement mobilisées pour rétablir les services dans les plus brefs délais. — Orange France (@Orange_France) January 17, 2023

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox