Abonnés Freebox Delta : Cafeyn déploie une nouvelle mise à jour sur les iPhone

L’application de presse en ligne Cafeyn devient plus performante sur iOS. La plateforme lancera une nouvelle offre sur Veepee le 18 janvier.

La plateforme de streaming française de presse comptant désormais plus de 2,5 millions d’utilisateurs, déploie une nouvelle version 5.25.4 de son application sur iOS. “Désormais, il est encore plus facile de trouver des articles de vos journaux et magazines préférés. Nous avons également corrigé quelques bugs pour rendre votre application encore plus agréable et performante”, indiquent les développeurs.

En décembre dernier, Cafeyn a conclu un partenariat stratégique avec Bonnier News Group AB en vue de l’acquisition des activités de Readly International AB hors de Scandinavie, avec l’ambition de construire un champion européen et un leader international des services de streaming d’information.

Cet accord, devrait lui permettre de franchir une étape importante et d’accélérer considérablement son développement et son internationalisation, la plateforme combinée regrouperait plus de 7 000 publications à travers le monde et offrirait aux utilisateurs des moyens d’accès innovants aux contenus média, à l’heure où les modes de consommation de l’information connaissent de profonds changements. Le 18 janvier, Cafeyn lancera une offre spéciale sur Veepee. Le rendez-vous est pris.

L’offre Freebox Delta comprend un abonnement au service Cafeyn, anciennement LeKiosk, permettant d’accéder à un grand nombre de titres de presse sur ordinateur, mais également sur smartphone et tablette tactile grâce à des applications mobiles disponibles sur l’App Store et le Play Store.

