Netflix lance une nouvelle interface plus fluide sur iOS, effets garantis

Netflix l’assure, la nouvelle version de son application sur iOS est plus fluide et polie.

En développement depuis l’année dernière, une nouvelle interface débarque sur Netflix dans sa version iOS. Une mise à jour 15.14 a été déployée ce lundi 16 janvier apportant de nouvelles animations plus fluides au lancement, des retours haptiques lors de la navigation, mais aussi des effets de parallaxe pour déplacer les éléments lorsque l’utilisateur bouge son smartphone.

En effet, lorsque vous ouvrirez désormais l’application Netflix sur votre iPhone, vous verrez une affiche faisant la promotion d’un film ou d’une série disponible, laquelle se déplacera en fonction de vos mouvements à l’aide de l’accéléromètre de l’iPhone, le tout avec un effet d’éclairage subtile.

Si cela sera considéré comme accessoire pour certains, cette refonte rend encore plus facile le filtrage de contenu par catégorie, et la bascule entre les profils mais aussi l’utilisation de la recherche, et ce peu importe quelle la partie de l’application que vous parcourez.

Lorsque vous appuyez sur un film ou une émission, sa couverture artistique s’agrandit pour afficher tous les détails à son sujet. L’onglet Prochainement a également été repensé et s’appelle désormais “Quoi de neuf”, de sorte qu’il affiche également le contenu recommandé pour l’utilisateur. Une nouvelle transition sur les fiches de contenus fait également son apparition, permettant plus facilement de passer de l’une à l’autre par le biais d’un simple “swipe”.

L’un des développeurs de cette nouvelle interface, Janum Trivedi, a partagé une vidéo sur Twitter présentant en détail les nouveautés de l’application.

This last year, I’ve been leading a UI refresh to make Netflix feel more fluid, delightful, and polished.

Today, all that work shipped!

Huge thanks to @nebson and @b3ll for helping bring this to life ❤️

Details below, but try it out yourself! pic.twitter.com/cZFb7c42Fd

— Janum Trivedi (@jmtrivedi) January 16, 2023