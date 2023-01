Netflix dissimule discrètement son offre de base sans publicité

Et si vous optiez avant-tout pour l’offre moins chère avec des publicités ? En s’inscrivant sur Netflix, il faut fouiller pour trouver la formule Essentiel classique.

Lancée en fin d’année en France et dans d’autres pays par le géant du streaming, l’offre Essentiel avec pub de Netflix rencontre un certain succès. Cependant, cela peut être dû au fait que pour trouver l’équivalent sans réclame est plus complexe.

Si lors de son arrivée sur le marché français, la formule était bien disponible à côté de l’offre Essentiel “classique” lors d’une souscription, depuis peu cette dernière est dissimulée.

Crédit : BFMTV

Il faut en effet cliquer sur les petites lignes en bas de la page vous proposant de découvrir “l’ensemble des offres”, soit une formule supplémentaire. Pour rappel, cette dernière est proposée à 8.99€/mois sans pub et avec une seule utilisation en simultané. Elle reste donc disponible mais il faudra savoir où chercher.

Source : BFMTV

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox