Orange conseille ses abonnés pour améliorer leur connexion mobile

Si votre smartphone a du mal à se connecter au réseau d’Orange, l’opérateur historique dévoile quelques conseils pour améliorer la situation.

Et si ce n’était pas un problème de réseau ? Orange dévoile 5 conseils et réflexes pour rester toujours connecté sur son smartphone et résoudre des soucis pouvant aller de l’impossibilité d’envoyer un SMS, passer un appel au chargement difficile d’une page web.

La première étape est la vérification. En effet, la perte du signal mobile, que ce soit pour appeler, échanger par SMS ou pour charger une publication sur les réseaux sociaux peut venir d’un mauvais paramétrage de votre téléphone (volontaire ou non). Pour vérifier que cela ne provient pas de votre appareil, commencez par aller dans les réglages pour vous assurer que la 4G/5G est bien activée et que les données mobiles ou cellulaires le sont bien aussi.

Si la démarche varie d’un modèle à un autre, vous pourrez généralement trouver cela dans vos paramètres dans une section nommée “données mobiles” ou “données cellulaires”. L’occasion également de vérifier si l’itinérance est bien activée et si votre appareil est bien mis à jour avec la dernière version de votre système d’exploitation (Android ou iOS). Vérifiez aussi que le réseau mobile couvre bien la zone où vous vous trouvez. Pour ça, allez voir la carte de couverture mobile d’Orange en cliquant ici.

Quid ensuite des réparations ? Les abonnés Orange et Sosh disposent de plusieurs outils. Premier réflexe : utiliser l’application de l’opérateur (Orange et moi ou MySosh). Vous trouverez dans la rubrique « aide et contact » de ces applications de nombreux conseils pour configurer au mieux votre mobile et dépanner les problèmes les plus courants.

Si les problèmes se posent à l’intérieur d’un bâtiment, vous pouvez simplement vous tourner vers le WiFi. Cela permettra de surfer sur internet, mais aussi, grâce à la fonctionnalité Appels Wi-Fi et selon votre mobile, passer et recevoir des appels , envoyer et recevoir des SMS. Pour vérifier la compatibilité de votre terminal et en apprendre plus sur les Appels Wi-Fi chez l’opérateur historique, cliquez ici.

Il est également possible de tester sa ligne depuis une page dédiée de dépannage des services mobiles. Un service gratuit pour les abonnés d’Orange et permettant de reconfigurer ses services mobiles puis de redémarrer son smartphone grâce à un guide. Une autre page est dédiée à l’état de votre réseau mobile actuel, en temps réel, permettant de connaître le niveau de connexion proposé par Orange chez vous.

Enfin, en cas d’incident et de problème persistant, il faudra alors se tourner vers un conseiller accessible au 3900, ou via le chat d’Orange.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox