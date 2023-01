Salt (Xavier Niel) a de nouveau proposé la meilleure connexion fixe en Suisse en 2022, de loin

Nperf publie aujourd’hui son baromètre annuel des connexions internet fixe en Suisse et Salt reste confortablement installé sur le trône.

Une quatrième année en tête. Déjà premier du classement fibre des années 2018 et 2019, puis du classement global en 2020 et 2021, Salt reste leader incontesté du classement nPerf des connexions en 2022.

Les meilleurs débits en tout point

“Salt a dominé le marché en termes de performances Internet sur les réseaux fixes grâce à sa première place en termes de débits en téléchargement (+ 600 Mb/s !) et en débits en envoi (+ 470 Mb/s !), ainsi qu’à une excellente latence sur ses réseau (10 ms !)” explique ainsi nPerf.

Il indique que les débits de plusieurs centaines de Mb/s sont le fruit d’un réseau majoritairement fibre, mais aussi d’un “très bon choix technologique de doter son réseau d’équipements compatibles 10 Gb/s.” La concurrence quant à elle est désavantagée en segmentant ses offres commerciales, tandis que Salt ne propose qu’une seule offre 10 Gb/s à tous ses abonnés fibre.

Cependant, puisque l’opérateur possède un réseau très majoritairement en fibre optique, il est plus pertinent de comparer les performances des diverses offres fibre proposées chez les Hélvètes. C’est un sans faute pour Salt, avec des débits bien plus élevés grâce à la fibre 10Gb, qui a même vu son débit descendant augmenter de 130 Mb/s, atteignant une moyenne de 833 Mb/s, soit près de 330 Mb/s de plus que le deuxième du classement Sunrise.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox