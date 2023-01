Le saviez-vous : Free propose l’eSIM à ses nouveaux et anciens abonnés mobile mais…

Quand les nouveaux abonnés Free Mobile peuvent opter pour l’eSIM simplement à la souscription, les autres doivent suivre un parcours bien précis.

Lancée fin 2020 pour les nouveaux abonnés 2€, Série Free et 210 Go de Free Mobile, la carte SIM virtuelle est disponible pour les anciens clients depuis novembre dernier. Proposée directement à la souscription chez l’opérateur, cette technologie est plus difficilement accessible dans les autres cas puisqu’il n’est toujours pas possible de procéder à une migration en quelques clics depuis l’espace abonné. Il faut pour cela faire appel au service client de l’opérateur sur WhatsApp, ou solliciter l’assistance de proximité Free Proxy joignable depuis l’espace client ou l’application Freebox – Espace Abonné, à condition d’être situé dans un zone desservie par l’une des équipes de l’opérateur.

La carte SIM virtuelle de Free Mobile est facturée 10€, soit au prix d’une carte SIM classique. Une fois commandée, il suffit de vous connecter à votre Espace Abonné Mobile pour l’activer en vous rendant à la rubrique “Mes commandes SIMs”. Scannez ensuite le QR Code avec l’appareil photo de votre smartphone. Enfin, renseignez le code de confirmation. Le téléchargement de votre eSIM peut prendre quelques minutes, il pourra alors être nécessaire de redémarrer votre smartphone).

Mais c’est quoi l’eSIM ?

La technologie eSIM désigne une carte SIM directement intégrée au smartphone, à la tablette tactile ou à la montre connectée. Fini la carte SIM à glisser dans un petit tiroir ou à insérer dans un slot après avoir ouvert l’appareil. Celle-ci devient alors “virtuelle”, avec de l’électronique directement intégrée au chipset mobile. Au moment d’utiliser son smartphone, il ne reste qu’à aller dans les paramètres du système d’exploitation pour indiquer l’opérateur et la formule d’abonnement choisis, afin d’ouvrir une nouvelle ligne.

