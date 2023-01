Free Mobile : 3 nouvelles ODR “constructeurs” sur des smartphones et des packs

Free vient de mettre à jour sa boutique de smartphone 3 nouvelles offres de remboursement, dites “constructeurs”, sont proposées. Si Free propose ses propres ODR uniquement pour sa formule Free Flex, cette fois-ci, elles sont valable pour l’achat comptant, mais aussi avec Free Flex.

Le premier smartphone concerné est l’Oppo Reno 8. Il bénéficie d’une ODR de 50 euros. Valable donc si vous l’acheté au comptant et qui viendra en déduction du tarif une fois que vous aurez fait votre demande de remboursement.

Avec Free Flex, sur une durée de 24 mois pour ce mobile, ce premier paiement sera de 84€ (au lieu de 34€ avec ODR), puis 24 loyers suivants de 17.99€/mois. A l’issue des 24 mois, vous avez le choix entre restituer votre mobile ou l’acquérir en versant le montant de l’option d’achat de 83€. A défaut de choix, prorogation tacite du contrat pour des périodes successives d’un mois.

Le second smartphone concerné est le pack avec l’Oppo Reno8 et les écouteurs Enco Buds 2. Il bénéficie également d’une ODR de 50 euros, valable donc si vous l’acheté au comptant et qui viendra en déduction du tarif de 369€, une fois que vous aurez fait votre demande de remboursement.

Avec Free Flex, sur une durée de 24 mois pour ce mobile + , le premier paiement sera de 51€ (au lieu de 61 € avec ODR), puis 24 loyers suivants de 13.99€/mois. A l’issue des 24 mois, vous avez le choix entre restituer votre mobile ou l’acquérir en versant le montant de l’option d’achat de 62€. A défaut de choix, prorogation tacite du contrat pour des périodes successives d’un mois.

Enfin, le troisième pack concerné est avec l’Oppo Reno8 Lite et les écouteurs Enco Buds W12. Il bénéficie également d’une ODR de 50 euros, valable donc si vous l’acheté au comptant, une fois que vous aurez fait votre demande de remboursement.

Avec Free Flex, sur une durée de 24 mois pour ce mobile + , le premier paiement sera de 51€ (au lieu de 61 € avec ODR), puis 24 loyers suivants de 13.99€/mois. A l’issue des 24 mois, vous avez le choix entre restituer votre mobile ou l’acquérir en versant le montant de l’option d’achat de 62€. A défaut de choix, prorogation tacite du contrat pour des périodes successives d’un mois.

