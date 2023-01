Binge-Fit : Canal+ vous offre des contenus à condition de courir

Après l’effort, le réconfort. Squatter son canapé pour regarder des séries c’est bien, mais courir avant c’est mieux. Canal+ l’a compris en lançant aujourd’hui de nouveaux challenges avec Running Heroes.

Courrez pour remporter des épisodes de séries et même l’intégralité d’une saison à condition d’atteindre les objectifs. Canal+ s’associe ce 9 janvier à Running Heroes, 1ere communauté de coureurs en France, pour lancer un nouveau chalenge baptisé “Binge-Fit”.

Le concept es simple, plusieurs missions de running sont à réaliser dans un temps imparti, comme effectuer 5 fois 1 km pour remporter les épisodes 1 et 2 de la série Marie-Antoinette. Le deuxième challenge consiste à cumuler 15 km pour accéder à l’intégralité de la saison 1 du Bureau des Légendes.

Et pour ceux désireux découvrir les 3 premiers épisodes de la série Mood, il suffira d’effectuer 3 fois 15 mins de sport au cours des 2 prochaines semaines (course à pied, marche et tapis de course).

Une fois les challenges réalisés, il est possible de participer à un tirage au sort pour tenter de gagner 1 mois d’abonnement à l’offre CANAL+ via myCANAL jusqu’au 9 février. Pour visionner les contenus, un lien sera mis à disposition ainsi qu’un code reçu par email.

Via son application, Running Heroes permet de récolter des points à chaque kilomètre parcouru à échanger ensuite contre des récompenses auprès de 350 partenaires (sport, lifestyle, loisirs).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox