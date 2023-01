Les internautes se lâchent sur les réseaux : les Freebox ne sont pas compatibles avec les daltoniens, système D avant l’arrivée de Free Proxi

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Quand les Freeplugs des Freebox donnent du fil à retordre aux daltoniens !

⁦@Freebox⁩ quand allez vous trouver un système compatible avec les daltoniens ??? 😡😡 pic.twitter.com/Lk7Xg77Xje — Le Schpountz 💉💉💉 (@LeSchpountz83) January 2, 2023

Free Proxi à la rescousse s’il vous plaît. Cet abonné aura d’abord une box 4G distribuée par l’opérateur, et plus tard la possibilité d’un backup 4G maison de Free qui n’est pas encore lancé.

En attendant le backup 4G officiel de @Freebox et l'intervention du tech on fait un backup maison et ça marche plutôt bien

Vivement le officiel spotté sur FreeBox OS cc @UniversFreebox pic.twitter.com/0HBnNn8ecw — Oslo 🇫🇷 (@OsloHimself) January 3, 2023

L’ancienneté selon SFR.

POV: tu es client SFR depuis 2 semaines, et SFR te harcèle pour “faire le point sur ton abonnement” pic.twitter.com/r9H7KpAnDf — 🇺🇸 m🔥x 🚀 (@itsyaboimaxoo) January 5, 2023

Le spectre de l’activation par défaut du service internet+ revient-il chez certains abonnés de Bouygues Telecom ? Activation volontaire ou simple bug ? En 2017, Orange, SFR et Bouygues ont d’ailleurs été pris dans le viseur du Canard Enchaîné et de la justice. Les trois opérateurs, qui touchent au passage une commission, ne protégeaient guère leurs abonnés en activant cette option par défaut. De nombreux clients se sont alors retrouvés abonnés à certains services de vidéo à la demande sans s’en rendre compte à moins de scruter sa facture téléphonique.

Les gens chez Bouygues Telecom, est-ce que vous aussi, l'option « Internet+ » a été activée en douce ? — Dandu. (@DandumontP) January 4, 2023

