Android : Google planche sur l’écoute ininterrompue entre différents appareils

Pour une expérience utilisateur plus fluide et transparente lors de l’écoute de ses musiques favorites.

Les annonces fusent en cette période de CES 2023 et Google annonce ainsi développer un moyen de permettre à un utilisateur de continuer à écouter un contenu audio (musique, podcast…) sur plusieurs appareils et ce de manière ininterrompue.

Lancer un podcast en rentrant du travail dans sa voiture, puis le poursuivre sur son smartphone et enfin le terminer sur votre téléviseur connecté dans votre canapé, c’est un des exemples d’utilité de cette fonctionnalité que donne le géant américain pour expliquer son projet, sur lequel il travaille avec Spotify et YouTube Music.

Pour l’heure, peu d’informations sont données sur cette fonctionnalité devant être lancée cette année. Elle utilsie le Bluetooth Low Energy, le WiFi et l’ultra wideband permettant d’identifier des appareils à proximité et facilitant leurs interactions. Le but étant, à travers des notifications s’affichant sur le smartphone ou autre, de proposer de transférer l’audio sur un autre appareil facilement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox